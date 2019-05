Une Blanzatoise candidate au concours de la plus belle femme tatouée.

Sacha Limouzin, originaire de Blanzat, dans le Puy-de-Dôme, est candidate au concours Ink Girl France, qui récompense la plus belle femme tatouée, et qui se déroule le 4 mai, à Blotzheim, en Alsace.

Sacha n'en est pas à son coup d'essai. En 2017, elle avait été élue Miss Ink France. Mais en deux ans, se sentant changer, elle a ressenti le besoin de se lancer dans un nouveau défi. "Pas mal de choses dans ma vie m'ont fait progresser sur moi-même, ma manière de me percevoir et de percevoir le tatouage en général. J'avais eu une brûlure au troisième degré, au genou, sur laquelle j'ai tatouée. Les gens voyaient ça en premier, et je complexais beaucoup, je ne voyais que ça."

Une trentaine de tatouages sur le corps

Le tatouage, un monde dans lequel elle s'est, très tôt, senti à l'aise, pour mieux accepter son développement personnel. "J'ai vécu _une enfance et une adolescence assez compliquées_. J'étais timide et introvertie, et mes camarades se moquaient de moi à l'école. Et toutes leurs réflexions m'ont complexée. Alors, à 18 ans, j'ai fait mes premiers tatouages pour exprimer mes passions, comme les chats. Mais j'ai aussi fait une serrure avec une plante qui en ressortait : toutes les choses du passé, je les avais refoulées, mais je commençais à évoluer et à m'épanouir."

Les tatouages de Sacha s'étendent jusque sur son crâne. - Sacha Limouzin

Depuis, elle ne s'est plus arrêtée. Il faut au minimum 30% de tatouages pour participer au concours. Sacha ne sait pas son pourcentage, mais elle compte une trentaine de tatouages sur le corps. Et a du mal à choisir un préféré. "Les tatouages, c'est comme les enfants, c'est difficile de choisir ! J'ai quand même des préférences : _ceux à l'encre blanche sur mes cuisses. J'ai un chat avec des ailes sur l'une, et une rose sur l'autre. J'en ai aussi un sous l'ongle. C'était un de mes plus gros défis car c'était très douloureux."_

Le Roi de la Nuit, personnage de Game of Thrones, côtoie les roses sur le corps de Sacha. - Sacha Limouzin

Pour le concours, elle ne compte pas se prendre la tête avec un résultat. "L'objectif n'est pas de me mettre en avant, c'est surtout de partager sur pourquoi j'ai fait un tatouage, en parler pour que les gens se sentent plus à l'aise avec ça, et fassent éventuellement leur premier tatouage." Et pour un premier tatouage, justement, elle a un conseil. "Bien réfléchir au tatoueur que vous choisissez en fonction du premier tatouage. Chaque tatoueur a son style. Et ne pas hésiter à mettre le prix, c'est significatif de qualité."

Sacha Limouzin a encore d'autres projets de tatouage. - Sacha Limouzin

Quant à elle, après le concours, elle tâchera de recouvrir son dos, partie la moins tatouée de son corps. Et a déjà une idée.

Attention : on vous spoile l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones

Vous êtes sûrs ? On vous aura prévenus

Après la disparition du Roi de la Nuit, son personnage favori, Sacha se fera peut-être tatouer son bourreau. "Il disparaît des mains de mon deuxième personnage préféré. La boucle est bouclée, ça m'a donné l'idée de faire l'autre personnage sur l'autre bras..."