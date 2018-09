Bayonne, France

Dès qu'on franchi le seuil de la boutique, le charme opère à Magic Fête de Bayonne. La réplique du mur menant à fameuse voie neuf trois quart accueille les clients. Devant stationne un chariot chargé d'une pile de valises et surplombée par Hedwige, la chouette blanche de Harry Potter, dans sa cage dorée.

La voie neuf trois quart est le quai où les sorciers prennent leur train pour aller à Poudlard, leur école. © Radio France - Jennifer

La déco est soignée et réaliste. Chaque détail a été pensé par le gérant des lieux, Philippe Montaulieu et sa famille. Tous sont fans du sorcier : "on avait cette volonté de faire une boutique très tendance en reprenant des éléments des films comme les lettres et les clés qui pendent au plafond. On avait pour principal objectif de plaire aux fans."

Ces fans étaient d'ailleurs nombreux à avoir fait le déplacement pour cette ouverture. Le gérant assure qu"une cinquantaine de personnes étaient présentes à l'ouverture. 300 à la mi-journée. On ne s'attendait pas à un tel engouement."

La fameuse bière beurre. Elle n'est pas alcoolisée et a un goût de pomme. © Radio France - Jennifer Biabatantou

Les curieux ont pu déambuler dans les 100 mètres carrés et y retrouver, plus de 1000 objets de l'univers des sorciers de Poudlard : porte-clés, t-shirts, robes de sorcier, baguettes magiques, figurines, confiserie et la fameuse bière au beurre. Ainsi que de objets collectors comme l’œuf d'or ou la Coupe de feu.

Il était temps qu'un endroit pareil existe à Bayonne. Philippe Montaulieu, gérant du magasin était lassé de ne pas pouvoir obtenir des produits dérives Harry Potter : " j'avait des difficultés à trouver des produits Harry Potter. Ma fille a eu a alors eu de l'idée d'ouvrir cette boutique. Alors je me suis lancé et c'est un succès."