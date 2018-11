Une braderie de l'ART à Roubaix les 2 et 3 décembre

14 Place du Général Faidherbe, 59100 Roubaix, France

1 et 2 DÉCEMBRE 2018

SAM 1 DEC → 19:00 › 02:30

DIM 2 DEC → 08:30 › 19:00

La Braderie de l’Art est née en 1991 à Roubaix sur une idée originale de Fanny Bouyagui. L’idée : créer un événement atypique qui rassemble 150 artistes et designers de tous horizons dans un même lieu pendant 24 heures non stop. Face à eux, un « hyper stock » d’objets et matériaux de récupération en tous genres en provenance des Emmaüs et des entreprises locales regroupées sous le label Re- Collecte. Les artistes « transformeurs » créent in situ et vendent eux-mêmes leurs pièces entre 1 et 300 euros.

Vaste atelier temporaire, La Braderie de l’Art est un espace de création libre, dédié au recyclage artistique sous toutes ses formes : re-design, éco- design, customisation en tout genre, et tendance « do it yourself ».

Les créateurs revisitent les formes anciennes et donnent au public l’occasion de vivre une expérience artistique hors norme. Dans ce capharnaüm surréaliste, les objets retrouvent une nouvelle vie et de nouveaux propriétaires.

DES (RE)COMPOSITIONS DE MEUBLES ET D'OBJETS

des customisations hyper-créatives

un coup de jeune ou une nouvelle fonction à des objets banals et sans vie

les graffeurs adaptent leurs techniques sur des supports différents : cartons, mobiliers, bois, plastiques, plaques de métal,...

RECYCLAGE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ENVIRONNEMENT

La Braderie de l’Art a pour socle le recyclage et le réemploi de matériaux largement destinés à la destruction. Elle accueille toute une génération de designers et de makers ayant intégré la nécessité d’inventer de nouvelles façons de produire et de fabriquer autrement en renouant avec les savoir-faire artisanaux.

Le recyclage dans la création n’est pas nouveau mais au cœur de la Braderie de l’Art, il devient un exemple concret et visible de tous !

Avec France Bleu Nord - Art Point M

ce que vous apprécierez à la Braderie de l'Art - Art Point M

rien ne se crée - Art Point M

tout se transforme - Art Point M

la Braderie de l'Art - Art Point M

info + www.labraderiedelart.com