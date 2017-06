Une féria en Mayenne !

France Bleu Mayenne partenaire de la 1ère féria de Sainte Suzanne les 10 et 11 juin.

Au programme de la féria :

- 4 courses landaises animées par la Ganaderia Dargelos en provenance de Momuy (40). Une course landaise a été ajoutée au programme le vendredi 9 Juin à 21h00, il s'agira d'une avant-première. (sur réservation)

- 1 Grande Soirée Bodega en rouge et blanc, animée par 3 bandas dont deux en provenance du Sud-Ouest (les Sans-Soucis (33), multiples Champions d'Europe; et les Couak'Onjoue (79)) et la Banda'Suzanne (sur réservation),

- 1 Grand Vide-Grenier et Marché Artisanal avec produits locaux et du Sud-Ouest (Accès libre),

- Les Bandas en concert - spectacle (accès libre),

- Restauration sur place...

Plus d'infos sur le site de la banda'Suzanne