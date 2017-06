Une journée avec Tibz

Tibz sort son 1er album " Nation " le 16 juin. Découvrez le jeudi 15 juin, toute la journée en exclusivité , l'intégralité de " Nation ": toutes les heures, un titre!

Dans la famille nouvelle scène française, donnez-moi le fils. Tibz, du haut de ses 23 ans, s’impose peu à peu comme l’un des jeunes chanteurs français sur qui il faut compter.

Tibz est musicien. Tibz est aussi un sacré personnage : drôle, attachant et naturel. Sa musique lui ressemble : immédiate, entraînante et dansante. Chez Tibz, la musique, plus qu’une passion, est un prétexte. Un prétexte à la quête du jeune artiste : le bonheur, les sourires, la vie quoi.

Tibz (Thibault de son prénom) grandit en Dordogne. Et nous sur France Bleu Périgord l'aimons depuis qu'il est petit... lors de l'enregistrement de son 1er Live Aquitain , il n'avait que 17 ans!

Jeudi 15, vous fêtez la sortie de l'album en avant-première: dès 6h10, écoutez un extrait de son interview à découvrir intégralement à 17h. Vous pourrez gagner son album toutes les heures, entendre ses parents, et surtout sa musique!

Dès le 9 juin, votez pour une chanson de Tibz que vous connaissez déjà, votre chanson préférée sur francebleu.fr