Une nuit en cabane duo flottante ou perchée à gagner dans TOP CHRONO

Vivez un séjour en déconnexion totale au cœur de la nature ...

C'est un complexe de style décontracté est installé en bordure de l'étang Verchat.

Il se trouve à 8 kms des grottes de Milandre, à 10 kms du musée du moulin de Courtelevant et à 6 km de la gare de Delle.



Les cabanes en bois rustiques et originales sont aménagées dans les arbres ou flottent sur le lac.

Un des intérieurs cabanes Coucoo les Grands Reflets

Elles offrent une vue sur le parc ou le lac, et disposent de bougies, de toilettes sèches et de linge de maison. Les cabanes de catégorie supérieure comprennent en outre un spa et une cafetière.

Les logements familiaux sont pourvus d'un balcon ou d'une terrasse et peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes. Certains comportent une salle de séjour.



Un aperçu de ce qui vous attend ....

