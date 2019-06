Une Rando des Jeux vers les Jeux, à Paris le 23 juin

Marcher, votre meilleur médicament

Marcher est devenu le mot d'ordre du moment dans une société de plus en plus sédentaire. Il est recommandé de marcher 30 minutes par jour, on associe de plus en plus marche et traitements médicaux, on redécouvre des itinéraires ou on en ouvre jusqu'au coeur des villes. L'hebdomadaire La Vie a mené l'enquête