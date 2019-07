Une semaine pour découvrir, déguster et cuisiner la Truffe d’été d’Aups

Aups, France

En association avec le Syndicat des trufficulteurs Varois, la Commune d’Aups, la Maison de la Truffe relance du samedi 6 juillet au samedi 13 pour une troisième édition sa « Semaine de découverte autour de la truffe d’été d’Aups ». L’édition se veut résolument gourmande et pédagogique en proposant sur la semaine : menus à la truffe d’été, atelier culinaire, journées découvertes dédiés à la « Tuber Aestivum » ou « Truffe de la St Jean », sa cuisine et ses alliances en gastronomie.

Un millésime 2019 ludique et sensoriel

Pour cette 3ème édition, la part belle est faite à la Truffe et ses alliances en gastronomie avec le 6 juillet une Nocturne culinaire autour de la Truffe d’été. Le pari est simple : faire découvrir au grand public les qualités, vertus de la tuber Aestivum, la simplicité de sa cuisine et valoriser ses alliances en gastronomie avec les vins rosés et les micro-filières varoises : figue blanche de Salernes, figue de solliès, Chataigne de Collobrières, safran…

Pour l’occasion, les publics retrouveront en gratuité une dizaine de pôles gastronomiques intégrant : un restaurateur, un trufficulteur, 1 domaine viticole et une production locale. Tout au long de la soirée dégustez les spécialités locales en gratuité…

Pour le côté ludique, un escape game « La Caverne de la Truffe d’or » est organisé avec 200 grammes de truffe d’été à gagner pour le meilleur temps.

Pour les amateurs et propriétaires de chien, le jeu « La Chasse à la truffe » permettra de monter sur l’aire de cavage et de tester l’instinct truffier de son compagnon. Si par chance, une truffe est cavée vous la garder.

La Truffe d’été à Aups

Autour d’Aups, capitale varoise du diamant noir, la truffe est une passion familiale et une tradition.

Principal bassin de production du Var et unique marché au détail du département, les chefs locaux ; Morgan Barra de Majastre, Sebastian Gaillard de la Truffe, Claude Archier du Provençal, Franck Meissel du Grand Hôtel et Alexandre Dimitch du St Marc ; se sont emparés du produit et le revisitent pour le faire connaitre et lui donner enfin ses lettres de noblesses. Approvisionnés en frais par le marché à la truffe d’été qui se tient tous les mercredi matin sur Aups, ils proposent dès la mi-juin jusqu’à la fin août des menus entièrement dédiés à la découverte de cette variété.

« Semaine de la truffe d’été d’Aups » Du 6 au 13 Juillet 2019

