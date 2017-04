Université populaire: Les rendez-vous de la cervelle à Rouen

Les rendez-vous de la cervelle sont conçus et imaginés par Fred Tousch et Fabienne Quéméneur.

UN NOUVEAU CADRE POUR LE MONDE ? CHANGEONS NOS MODES DE GOUVERNANCES

L’exemple de la sociocratie - Lundi 24 avril MJC Rouen gauche 19h30/ 21h



Pendant 15 ans, Yannis CAMUS a incarné 1000 et 1 personnages au travers de son métier de comédien improvisateur. Il se dit spécialiste du « PFH » (le fameux « Putain de Facteur Humain »).

Aujourd’hui devenu formateur et consultant au sein de la société Alter Ego, il préconise pour changer le monde, de changer notre mode de gouvernance. "Celui de la famille, celui de nos organisations… et peut être un jour celui de la société française, européenne, mondiale, qui sait ? »

La "sociocratie" inventée par un ingénieur en cybernétique hollandais dans les années 70, a derrière elle plus de 40 ans d’expériences… la loi néerlandaise s’est même adaptée à la présence de ces organisations fonctionnant de manière coopérative. Qu’attendent les français qui souvent souffrent dans leurs structures peu efficaces où les managers passent souvent trop de temps à gérer les conflits plutôt qu’à faire avancer l’organisation vers plus d’innovation, plus de performance et plus de BIEN ETRE AU TRAVAIL ?

La sociocratie se propose de changer certaines règles du jeu dans l’organigramme, dans la posture des collaborateurs et dans l’animation des réunions pour changer de paradigme et passer d’un mode individualiste souvent basé sur l’idée de compétition (« mon idée est la meilleure ») à un mode coopératif (« comment faire pour que tout le monde s’y retrouve ? »).

Cette conférence interactive va vous surprendre de part son coté original : non seulement vous assisterez à une présentation théorique de la sociocratie mais vous découvrirez aussi de manière très pratique comment on prend des décisions de manière coopérative en sociocratie.

