Vendredi 30, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Vannes à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Vannes

La maison France 5 continue son périple en Bretagne et c’est à Vannes que nous faisons halte cette semaine. Une ville multiple : capitale du Morbihan, port de plaisance, place fortifiée mais aussi cité médiévale ! L’un des joyaux de la Bretagne, niché au fond du Golfe du Morbihan.

Les intervenants de cette semaine ...

Jean-Alain Patry, architecte de la ville nous fera la visite de Vannes

Après avoir eu longtemps la bougeotte, Myriam et son mari ont finalement posé leurs valises à Crach, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Vannes. C’est un coup de cœur pour un ancien manoir totalement en ruine qui les a décidés à se fixer : quelques menus travaux les attendaient

Karen Verley est architecte d’intérieur. Depuis sa plus tendre enfance elle rêvait d’avoir une roulotte. Son mari a exaucé son vœu en lui faisant ce cadeau…Après l’avoir désossée et décorée entièrement, elle en a fait une pièce annexe qui a suscité d’ailleurs pas mal de convoitises

Violaine Buet est designer textile et utilise les algues marines comme des fibres textiles. Elle les tisse, les colore, les coud et pas seulement. Un travail expérimental à la frontière entre le design et l’artisanat

Alexandrine Allio est une mordue de brocante. Ella a rénové un vieil entrepôt de 300m2 dans Vannes pour y installer une brocante immense où se déroulent aussi des expositions et des rencontres artistiques… Un espace foisonnant avec une bonne énergie qu’elle nous fera découvrir

Nous découvrirons une longère en pierre du pays, typique de la région, rénovée par l’architecte Franck Labbay : il l’a modernisée tout en gardant son charme ancien.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Nous retrouverons G+K qui doivent créer une chambre et un salon

Les miroirs s’arrondissent : On va maintenant porter notre intérêt sur un élément de déco très apprécié… De nombreux modèles délaissent les angles droits : «Miroirs précieux aux formes organiques, cerclés, texturés ou bombés, cette saison les miroirs jouent sur des lignes arrondies pour un effet déco garanti ….

Les canapé-lit : Besoin de gain de place dans un petit espace, d’un couchage supplémentaire ? Pour beaucoup la solution idéale reste le canapé-lit : comment faire le bon choix, telle est la question, d’autant que l’offre s’est multipliée avec des produits beaucoup plus performants…. On vous propose notre sélection

Rénover – Agrandissement d’une maison des années 60 à Arradon : On va faire quelques kilomètres pour nous rendre à Arradon et découvrir la rénovation d’une maison des années 60. Objectif des travaux : gagner des mètres carrés. Nicolas Aubert-Maguéro l’architecte, a répondu aux cahiers des charges en créant notamment une extension…Une transformation qui s’inscrit par ailleurs dans une démarche environnementale

La couleur jaune 638 : On remarque que le jaune est très présent. Et bien je vous propose justement de nous intéresser à cette couleur. ///Depuis quelques temps, elle est de plus en plus présente dans la déco, utilisée généralement comme ici par petite touche...Et la palette de nuances est plutôt large

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 6 avril à 20h50. Toulon sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.