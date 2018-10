Vanupié : Chant

Edouard Leys : Clavier

Jérôme Lavaud : Basse

Marc Jacquemin : Batterie

Morgane Silva : Régie

Didier Thery : Son

Production : Come on Tour

Après avoir côtoyé pendant 10 ans le milieu de la publicité parisien, Vanupié le quitte du jour au lendemain pour se consacrer à ce qui habite sa vie : la musique ! Pendant plusieurs années, il chante dans le métro où peu à peu il crée son univers. Sa musique, emportée par une voix chaude et extra-terrestre, est aux frontières de la soul, de la pop et du reggae. En 2013, paraît son premier album, Freebirds, qui lui vaut une reconnaissance immédiate. Il se produit alors dans les plus belles salles de France, ouvrant les concerts de Shaka Ponk, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, Tryo, SOJA ou The Wailers. Très vite, un public fidèle se rassemble autour de cet artiste atypique et profondément généreux. À Paris, il continue à jouer dans le métro où il partage un concert promotionnel avec -M- à la station Jaurès. En 2014, il parcourt l'Europe (Lisbonne, Amsterdam, Barcelone, Madrid, Berlin…) en première partie du groupe Groundation. Le Reggae Sun Ska lui ouvre sa scène deux années de suite… Vanupié est partout et regroupe un public de plus en plus éclectique. En 2017, il sort l'EP Janus et cumule des millions de vues avec le titre Rockadown, filmé station Châtelet dans le métro parisien. En mai 2018, il sort l'album Gold, avec 12 titres terriblement efficaces et inspirés.