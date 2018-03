Tournée nomade en 5 dates pour « Petite conférence de toutes vérités sur l’existence ».

Découvert avec « T.I.N.A, there is no alternative », Sébastien Valignat revient avec une nouvelle « conférence documentée » inspirée d’un court traité philosophique écrit par Frédérique Audouin Rousseau plus connue sous le nom de Fred Vargas.

Rencontre avec l’acteur metteur en scène à l’issue de la représentation à Châteauneuf de Gadagne.

VALIGNAT CONFERENCE Copier

« Petite conférence de toutes vérités sur l’existence ».

Mercredi 14 mars, Espace Jardin de Madame Oppède.

Jeudi 15, Salle de l’amitié, Les Paluds de Noves.

Vendredi 16, Salle de l’Eden Cucuron.

Samedi 17, Salle des fêtes Cabrières d’Avignon.

Représentations à 20H30.

Quatorze - Grance Cavaillon

Sébastien Valignat sera de retour en Vaucluse, le 11 avril prochain cette fois sur le vaste plateau de la Garance où il présentera « Quatorze » autour des origines de la première guerre mondiale.

VALIGNAT QUATORZE Copier

« Quatorze » mercredi 11 avril, 20H30, Garance Théâtre de Cavaillon.