Besançon, France

En 1668 Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) est ingénieur militaire du roi Louis XIV. Les Habsbourgs et les Bourbons se partagent la carte de France, la Franche-Comté et Besançon sont alors espagnoles et ne reviendront définitivement à la France que 10 ans plus tard.

En cette 68e année du siècle, le roi Soleil demande à Vauban de construire une citadelle fortifiée à Besançon, pour protéger les frontières de l'Est. L'ingénieur quitte le chantier de la "reine des citadelles" de Lille pour se rendre en Franche-Comté. Il lui faudra 20 jours de travail pour établir les plans de la citadelle franc-comtoise, avant de retourner dans les Flandres. Il lui faudra persuader Louis, qui avait choisi un autre lieu, du bien-fondé d'installer les fortifications sur le Mont Saint-Etienne.

Louis XIV et Vauban, l’arrivée et le projet pour Besançon

La boucle du Doubs tout entière l'inspire. La ville de Besançon a tout d'une grande. Il faut extraire le meilleur de la place comtoise, place stratégique. Pour Vauban, c'est l'ensemble de la ville qu'il faut remanier, repenser, remodeler, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Les bisontins sont plutôt coriaces et réfractaires à toute autorité royale.

Vauban… pas le sang Bleu non, mais France Bleu, oui ! Les plans de la Citadelle

Le roi abandonne la place. La Flandre est cédée à la France et les Espagnols récupère la Franche-Comté. Ce sont les espagnols qui vont donc poursuivre le chantier de la citadelle... sur les plans de Vauban qui n'est pas très satisfait que d'autres s'approprient ses réalisations... plans qu'il a d'ailleurs perdu.

La Citadelle nécessaire aux Comtois courageux

Les rapports entre les bisontins et le roi ne sont pas très simples. La Franche-Comté ne ploie pas facilement et n'accepte pas les vues des Bourbons sur la comtée. Les espagnols ne sont pas plus appréciés. En septembre 1673, le roi envoie Vauban sur Belfort pour faciliter l'arrivée des troupes pour reprendre la Franche-Comté. Au printemps 1674 Louis XIV en personne se rend à Saint-Ferjeux.

La Franche-Comté espagnole ? Vauban dit non !

1874, Paris assiège Besançon alors espagnole. L'enjeu est de taille. Soit c'est l'indépendance pour les Bisontins, soit l'appartenance au royaume de France. Vauban, du côté du roi, joue à domicile puisqu'il connait bien la Citadelle, mais les bisontins résistent. Le match est serré.

Confort et nid d’une stratégie militaire

Le duel entre l'équipe des Bourbons et la ville de Besançon en 1874 se poursuit. Le Prince de Vaudemont tient tête aux Français. Il devra rendre les armes au bout de 27 jours de bataille. Le traité de Nimègue signé en 1678 rattache définitivement la Franche-Comté à la France.

