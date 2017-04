Végétal en fête : les journées découvertes

Pendant tout le wekk-end des 22 et 23 avril 2017, les horticulteurs et pépiniéristes de Normandie ouvrent leurs portes au public.

Le printemps est là et les tâches au jardin sont nombreuses. C'est la saison durant laquelle les serres et les pépinières normandes sont en pleine production : fleurs; plantes vertes et potagères.

Portes ouvertes samedi 22 et dimanche 23 avril

Dans les 5 départements normands, 22 ouvrent leurs portes gratuitement au public. Les professionnels vont partager avec vous leur passion pour le monde végétal. Venez assister aux animations, démonstrations de machines, ateliers de jardinage, composition de jardinières etc.

Le thème des animations : la permaculture

La permaculture s’inspire des écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. C'est une vraie démarche de respect de l'environnement. Comment faire un jardin de permaculture ? Les horticulteurs et pépiniéristes partageront avec les jardiniers amateurs leurs savoir-faire et expériences sur ces techniques alternatives.

► Tout le programme sur Végétal en fête

Les participants

Carte des pépiénistes et horticulteurs de Végétal en fête 2017

Seine-Maritime10 - Argentain Plants - Octeville-sur-Mer - Chemin des Charettes - 02 35 54 26 75 - Fermé le dimanche après-midi

11 - Les Serres de Froberville - Froberville - 2766 rue d'Etretat - 02 35 27 30 53

12 - Les Serres de Beaucamp - Saint-Aubin-Routot - 1490 route d'Oudalle - 06 16 57 24 64

13 - Sarl Dehais - Lillebonne - 13 rue Delattre de Tassigny - 02 35 38 24 25 - Fermé le dimanche

14 - Ets Raux - Vassonville - 1508 route d'Ecrepigny - 02 35 32 95 18 - Fermé le dimanche

15 - Les Serres Stéphanaises - Saint-Etienne-du-Rouvray - 44 rue de Couronne - 02 35 65 11 71

16 - Octau Fleurs - Neufchâtel-en-Bray - Rue des Fontaines - 02 35 93 01 97

17 - Ets Flutre - Eu - 54 boulevard Thiers - 02 35 50 54 60

18 - Ets Pavard - Aumale - 2 rue du Jeu de Paume - 02 35 93 40 45

Eure19 - Earl Brière - Pont-Audemer - 1942 rue Jean Joly - 02 32 41 00 71

20 - Les Serres du Val - Berville-en-Roumois - 700 route du Val

21 - Hébert Horticulture - Ecardenville-la-Campagne - 1 route nationale 13 - 02 32 35 04 73

Oise

22 - Picardie Végétaux - Moliens - 27 rue de Picardie - 03 44 46 07 36

Manche1 - Romuald Fleurs et Jardins - Agon-Coutainville - Route Touristique - La Lorie - 02 33 07 09 59

2 - Pépinières d'ELLE Normandie - Villiers-Fossard - Le Repas - 02 33 05 88 64

3 - Pépinières Lecomte - Le Teilleul - 29 Route de St Hilaire - 02 33 59 50 61

Calvados4 - Les Serres d'Aunay - Aunay-sur-Odon - 33 route de Villers - 02 31 77 27 85

5 - Pépinières Genettais - Saint-Contest - Route de Rosel - 02 31 44 58 55

6 - Couleurs Jardin – Les Serres de Clinchamps - Clinchamps-sur-Orne - Rue de la Tringale – 02 31 79 85 68

7 - Harmony Végétal - Caumont-sur-Orne - Le Bourg – 02 31 79 75 83

8 - Horticulture Thierry Pidou - Saint-Désir - 47 route de Falaise – 02 31 61 14 96

Orne9 - Les Serres du Bosc-Renoult - Le Bosc Renoult - La Mare de la Feuille - 02 33 12 55 09