Vélo news 64 à Bidart vous offre un vélo GIANT d'une valeur de 539€ dans "ça colle aux basques"

France Bleu Pays Basque et Vélo news 64 à Bidart vous offrent à l'occasion de l'Essor Basque un vélo GIANT d'une valeur de 539€ en relevant les défis de "ça colle aux basques" du lundi au vendredi entre 11h et 12h.

Du lundi 4 février au vendredi 8 février 2019, jouez dans "ça colle aux basques" pour tenter de gagner un vélo de la marque GIANT, le leader mondial de la vente de vélos offert par notre partenaire Vélo news 64 à l'occasion de l'Essor Basque.

le LIV Flourish FS2 est un vélo très pratique pour la ville. Il propose en plus un look élégant et vintage qui en ravira plus d'une. L'avantage du modèle FS repose dans sa fourche suspendue qui apporte plus de confort ainsi qu'une tige de selle avec également une suspension. Il possède 21 vitesses. Le cadre est garanti à vie.

Le LIV Flourish FS2

Votre objectif devenir le txapeldun

Pour remporter ce chèque ce vélo d'une valeur de 539€, jouez du lundi au vendredi dès 11h dans "ça colle aux basques" sur France Bleu Pays Basque avec Lucas Rodriguez. Vous avez 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions pour devenir le champion, le txapeldun de la semaine et remporter ce cadeau. Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 10h50 au 05 59 59 17 17, le standard jeu de France Bleu Pays Basque.