Vélo pour tous, vélo partout !

France Bleu Provence est partenaire de la quatorzième édition de la Fête du Vélo.

Dimanche 16 juin 2019, sur la Corniche Kennedy, entre le pont de la fausse monnaie et les plages du Prado, venez profiter du plus beau balcon de Marseille, entièrement débarrassé des voitures et autres deux roues motorisés.

Toute la journée, toute la corniche, sans voitures

Après quinze années de revendications et autant de Fêtes du Vélo, le Collectif Vélos en Ville est fier d'inviter toutes les marseillaises et marseillais à une fête du vélo qui verra, enfin, l'inauguration de la piste cyclable de la Corniche. La Fête du Vélo 2019 sera donc aussi l'inauguration de "la plus belle piste cyclable du monde".

Au menu :

L'inauguration de la nouvelle piste cyclable par la présidente de la métropole et de nombreux autres élu.e.s.

Annonce du plan Vélo métropolitain

Exposition du plan vélo

Des animations pour petit.e.s et grand.e.s, tout au long de la Corniche

Des démonstrations de vélo trial

Des essais de vélos bizarres

Des essais de vélos traditionnels, cargos, électriques, etc. grâce aux partenaires vélocistes

Tunning de vélo avec le Festival Marsatac

Des goodies à récupérer : gourde vélo, sous-bocks, bracelets, etc.

Restauration sur place, grâce aux restaurateurs ambulants et ceux présents toute l'année : pizerria l'Atéo, restaurant les Dauphins, Restaurant Chez Marco, Restaurant Zia Concetta, Le Glacier de la Corniche, pizerria O Ventre sur pâtes

Des concerts toute la journée : Cir'Kule - Quartett de la Plaine - Ensemble Musical du Sud - L'ensemble de cuivres du Conservatoire - Extra New Jazz Quintett - Saï Trio - Farigoule - Yakita - Oasis Kikemato - Dr Wicked on the seaside - Zion Section - Hip Hop Nash & friends - Lâcher de clowns - Eloquenti

Fête du Vélo, dimanche 16 juin 2019, Corniche Kennedy

Tous les détails sur http://feteduvelomarseille.f/