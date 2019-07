Venez écouter les concerts de Montarcher tous les dimanches du 28 juillet au 18 août 2019

LES CONCERTS DE MONTARCHER. Du 28 juillet au 18 août tous les dimanches à 17h dans l'église.

Et si vous profitiez d’un dimanche d’été, pour écouter de la belle musique dans un lieu enchanteur ! Direction Montarcher. Ce village de caractère accueille en son église tous les dimanches, du 28 juillet au 18 août, des artistes de qualité pour des parenthèses musicales, en toute intimité…

MUSIQUE JAZZ

Avec le trio composé de Daniel HUCk (saxo alto), Carl SCHLOSSER (saxo ténor et flûte) et Franck JACCARD (piano) Trois amitiés solidement ancrées dans la passion de la musique et du jazz… Carl et Franck imprégnés de blues ont à leurs actifs de nombreuses collaborations au sein de formation de saxophonistes. Ils partagent la même rage et donnent tout sans calcul. Ce trio de passionnés promet d’un beau moment de jazz !

Dimanche 28 juillet à 17h Tarif : 18€

MUSIQUE « VISITE DU MONDE »

Avec Thibaut Cauvin qui proposera des extraits de son dernier album « Cities 2 » Né le 16 juillet 1984 à Bordeaux, ce guitariste a déjà à son actif, un sacré parcours. Il a donné plus de 1 000 concerts dans près de 120 pays différents, a enregistré 9 albums et remporté 36 prix internationaux. Il faut dire qu’il a grandi dans un milieu de musiciens ce qui l’a sans doute aidé à être diplômé avec les honneurs, des conservatoires de Bordeaux et de Paris. Dans son dernier album « Cities2 », il s’est entouré de musiciens rencontrés au gré de ses nombreux déplacements, et y raconte 12 villes du Monde qui l’ont touché.

Dimanche 4 août à 17h Tarif : 18€

MUSIQUE CLASSIQUE

Avec le duo composé de Pierre BOUYER (piano forte) et Nicole TAMESTIT (violon) Nicole s’est adonné, tout au long de son parcours, à des recherches musicales, corporelles et également, intérieures. Son intérêt pour les instruments anciens l’a amené à intégrer la « Chapelle Royale » puis, « l’Orchestre des Champs Elysées ». Pierre fut l’un des tout premiers claviéristes français à se passionner pour le fortepiano ce qui l’a amené à fonder avec Nicole, la « Compagnie du Pianoforte ». Cet ensemble à géométrie variable met en avant les instruments anciens. L’addition du piano et du violon tant utilisée par Mozart, Beethoven, Schumann, Franck, Debussy… n’est pas l’évidente alchimie que l’on croit trop souvent.

Dimanche 11 août à 17h Tarif : 14€

CHANTS TRADITIONNELS CORSE

Avec le chanteur XINARCA Accompagné d’un instrument ancien : La Cetera, Xinarca proposera des chants sacrés et profanes. La Cetera, sorte de cistre corse à 16 cordes, fut très populaire jusqu’au milieu du XIXème siècle avant de quasiment disparaître. Les chants interprétés sont une invocation à la nature brute dans toute sa majesté, une recherche qui tend à restituer le mystère primitif, la puissance magique et incantatoire.

Dimanche 18 août à 17h Tarif : 14€

