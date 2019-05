Venez fêter la Mediterradio les 11 et 12 mai avec Mediterradio !

RCFM et la RAI s'associent pour vous proposer 2 jours exceptionnels, réunissant en un seul lieu les richesses et les beautés de la culture méditerranéenne, autour d'émissions en public et en direct...et c'est gratuit !

C'est au Parc Galea, que se tiendra du 11 au 12 mai 2019, deux journées exceptionnelles organisées par RCFM et la RAI pour célébrer la culture méditerranéenne, avec des conférences, concerts, ateliers, projections et animations à foison !

Venez assister aux émissions en direct !

Elles auront lieu en matinée du samedi au dimanche, entre 9h et 13h. Voici le programme :

Samedi 11 mai

9h - Le jardin en Méditerranée

10h - La cuisine méditerranéenne

11h - « Ma Méditerranée »

12h - Mediterradio en direct sur RCFM et la RAI « Les origines de nos îles » avec Roberto Sottile, Olivier Jehasse et Raimondo Zucca.

Arbres en Corse © Getty

Dimanche 12 mai

10h - Création culinaire autour de la mozzarella artisanale Corse, avec le chef Alessandro Capone, sélectionné pour les « Jeunes talents 2019 Gault & Millau »

11h - « Ma Méditerranée »

12h - "Naturellement Vôtre"

Drapeau Corse © Getty

Côté animations

Menhirs à Filitosa © Getty

Au menu, des visites guidées et des rencontres, avec des expert éminents tels que le botaniste Fabrice Hallé ou encore la philosophe Barbara Cassin pour une conférence le dimanche sur la thématique du pouvoir des mots.

Samedi 11 mai

10h : Visite guidée des jardins de Galea

13h : Pique-nique en musique. Restauration possible sur place

14h : Rencontre avec le Botaniste Francis Hallé autour des arbres du monde et de la Méditerranée.

16h : Assistez à la conférence champêtre sur la préhistoire en Corse , animée par Pascal Tramoni, Archéologue à l’INRAP, avec la présence de Mathieu Ghilardi, Chercheur au CNRS.

16h30 : Assistez à l’émission Place Publique « l’environnement en Méditerranée » en partenariat avec Corse-Matin.

Invités : Ségolène Royal, ancienne Ministre, Gérard Pergent, Professeur en écologie marine, François Simard, Directeur du programme mondial marin et polaire de l’UICN et Jean-Michel Culioli, office environnement parc marin Bonifacio

17h30 : Séance de dédicace du livre « Ce que je peux enfin vous dire » de Ségolène Royal

18h : Concerts de Tamuna (Sicile), Claudia Aru Trio (Sardaigne) et Felì (Corse).

Couverture du livre de Ségolène Royal © Getty - Fayard

Dimanche 12 mai :

10h : Visite guidée : La navigation antique en Méditerranée par le Professeur Jean Castela

Amphores © Getty

13h : Pique-nique en musique. Restauration possible sur place

15h : Assistez à la conférence « Le pouvoir des mots » animée par Barbara Cassin, philologue et philosophe, en présence de Michèle Gendreau Massaloux , ancienne membre de la délégation interministérielle à la Méditerranée

17h : Visite guidée des jardins de Galea

Barbara Cassin © Getty

Ateliers enfants :

Les p'tits bouts auront de quoi faire ! tout un choix d'ateliers qui leur permettront de découvrir les modes de vies des hommes à diverses époques du passé : préhistoire, antiquité, moyen-âge....

Galettes préhistoriques

Fabrication de huttes archaïques

Construction du village néolithique

Poterie d'argile

Création de bougies médiévales à la cire

Confection de jeux antiques

Jeux de piste et chasse au trésor

Entrée Libre ! Rejoignez-nous !