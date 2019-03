Venez fêter les 30 ans du Parc Asterix en famille !

Nous vous invitons vous et votre famille à fêter le 30e anniversaire du Parc Astérix et profitez de 47 attractions et spectacles irrésistibles

Votre séjour comprend :

2 journées d'accès consécutives au Parc Astérix pour 4 personnes

1 nuit à l'hôtel des Trois Hiboux, à la Cité Suspendue hôtel pour 4 personnes

1 petit déjeuner par par personne

1 dîner sous forme de buffet hors boisson par personne

Le parking de l'hôtel

1 coupon restauration de 10€ par jour et par personne

A vous de jouer !

Le test d'Oziris

Le test du Discobélix