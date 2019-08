Venez participer à la fête patronale de St-Just-En-Chevalet du 23 au 25 août 2019

La fête patronale s'invite à St-Just-En-Chevalet pendant 3 jours.

VENDREDI 23 AOÛT:

Ouverture de la fête avec divers jeux/animation autour d'un barbecue géant

SAMEDI 24 AOÛT:

ANIMATIONS ET FEUX D’ARTIFICE

- L’après-midi concours de pétanque et jeux pour enfants.

- A 21 h retraite aux flambeaux et une petite mise en bouche

avec un spectacle magique

signé Steffen Lauren’s

- 22 h 30 place à un superbe feu d’artifice son et lumière

- 23 h bal des jeunes gratuit animé par LASER DANCE

DIMANCHE 25 AOÛT:

SPECTACLES GRATUITS

- A 15 h, sur la place du Chêne,début des festivités. Émotions,

humour et mystère en Cie de Steffen Lauren’s avec un show

de grandes illusions et de magie traditionnelle qui saura

émerveiller petits et grands.

Entrez dans un monde où il n’y a de la place que pour le rêve….

- Pour réveiller les endormis un spectacle de danse country va vous donner envie de partir au Far West…

- 19 h traditionnelle soupe aux choux,suivie d’un grand bal gratuit qui fera tourner les jambes et les têtes à la salle ERA

Durant les 2 jours, fête foraine avec stands de jeux et manège

