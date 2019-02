Venez vous amuser à Dynamic Land avec France Bleu Lorraine

Des structures gonflables pour petits et grands (photo d'illustration)

Dynamic Land, le parc d'attractions indoor pour petits et grands fait son grand retour au Parc des Expos de Metz. Une journée de rires garantis du 13 au 22 2019 avec France Bleu Lorraine et, bien sûr, nous vous offrons des invitations pour l'événement !

Un loisir gonflé !

Depuis 7 ans maintenant, le Parc des Expositions de Metz propose aux enfants de moins de 14 ans plus d'une vingtaine de structures d’animations, dans un lieu sécurisé, couvert et chauffé : Dynamic Land !

6500 m² de jeux pour petits et grands

Profitez des vacances d’hiver pour venir vous amuser en famille ou entre amis, avec plus de 25 animations: parcours de jeux, structure en bois, trampoline, accrobranche, tout sera réuni pour passer un bon moment dans la bonne humeur.

Un espace jardin d’enfants est également dédié aux tout petits. Baby jungle, baby magic, jeux de constructions, mini-boules, des manières d’apprendre en s’amusant.

Des nouveautés pour tous/tes !

Dynamic Land à Metz

Pour la première fois, des animations sont proposées pour permettre aux parents et aux enfants de partager un moment convivial autour d’une activité ludique et divertissante. Ainsi, vous découvrirez chaque jour un atelier thématique : atelier d’anglais, mission éco-attitude, loisirs créatifs, couture, sculpture sur ballons, maquillage, initiation aux premiers secours…

"Viens fêter ton anniversaire à Dynamic Land" : 3€ par enfant (8 enfants minimum) comprenant les entrées pour Dynamic Land, le gâteau d'anniversaire, boissons et friandises sur 3 thèmes au choix. Renseignements au 03 87 55 66 00

Le mur des p'tits champions !

Et quand est-ce qu'on mange ?

Le restaurant du Centres Foires et Congrès "La Grange au Parc" vous accueille pour les déjeuners et les goûters, et la confiserie régalera toute la famille.

Un espace pique-nique est à votre disposition.

