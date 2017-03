Véronique Jannot à Saint-Lô, le temps d’un week-end

La ville de Saint-Lô dans la Manche propose une nouvelle animation en 2017 : "Saint-Lô, le temps d’un week-end". Quatre week-ends, quatre invités, quatre thèmes qui permettent, en présence d’une personnalité, de se retrouver autour d’un sujet fédérateur.

Après le week-end du 23 au 26 février avec Jean-Pierre Mocky, la ville de Saint-Lô invite Véronique Jannot du 24 au 26 mars 2017.

Actrice et chanteuse, Véronique Jannot a été révélée au grand public en 1980 à la télévision dans la série Pause-Café où elle interprétait le rôle de l'assistante sociale Joëlle Mazard. Véronique Jannot chanteuse, a enregistré plusieurs succès dont Désir, désir en duo avec Laurent Voulzy.

La biographie de Véronique Jannot

Avec Véronique Jannot les 24 , 25 et 26 mars 2017, le thème du week-end à Saint-Lô sera les Enfants du Tibet.

Véronique Jannot , femme engagée est la co-fondatrice de Graines d'Avenir et maman adoptive de Migmar, une jeune orpheline tibétaine. Graines d'Avenir est une association de soutien aux enfants tibétains en exil afin qu'ils soient éduqués dans leur culture.

L e site de l’association Graines d’Avenir

Le programme de "Saint-Lô, le temps d’un week-end" avec Véronique Jannot:

Exposition de photographies Regard sur les cultures tibétaines d'Odile Foubert, du vendredi 24 mars au samedi 8 avril au Centre culturel Jean Lurçat, Place du Champ de Mars à Saint-Lô. Odile Foubert est photographe et Présidente de l’association Graines d'Avenir.

Découvrez le travail d'Odile Foubert

Concert de Tenzin Gönpo, le vendredi 24 mars à 20h30, aux Ateliers Art Plume, 165 Rue du Mesnilcroc. Tenzin Gönpo est un musicien danseur et chanteur tibétain.

En savoir plus sur Tenzin Gönpo

Séance de dédicaces de Véronique Jannot pour son livre Au fil de l'autre, le samedi 25 mars à 11h, à la librairie Planet'R , 4 rue Mal Leclerc à Saint-Lô.

Projection du film Dakinis, le féminin de la sagesse (2010) suivi d'un temps d’échange avec Véronique Jannot, le samedi 25 mars à 18h, au Baz'Art, 25 Rue Torteron à Saint-Lô.

Compétitions équestres, Equifun et Hunter au profit de l'association Graines d'avenir, le dimanche 26 mars au Pôle Hippique de Saint-Lô.

Passionnée d’équitation et excellente cavalière, Véronique Jannot sera sans aucun doute sensible à l’organisation de ces épreuves équestres que sont l’Equifun (discipline à vocation ludique ou les cavaliers s’affrontent sur un parcours de maniabilité, de saut d'obstacles et d'adresse) et le Hunter (parcours d’obstacles à réaliser avec la plus grande harmonie possible)

Concert de Sean O’Hagan musicien irlandais membre du groupe les High Llamas , le dimanche 26 mars à 16h, au Haras national de Saint-Lô.

Le Facebook du groupe High Llamas.

Toutes les animations de "Saint-Lô, le temps d’un week-end" sont gratuites.