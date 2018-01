Créatrice féconde issue du Riacquistu, Patrizia Poli sera en résidence à Alb’Oru à Bastia, où elle donnera le 12 janvier la primeur de son nouveau spectacle. Après "Caminendu", où l’artiste partageait avec Bernard Lavilliers un bout de son chemin sur lequel se sont enchaînées les rencontres artistiques et humaines, voici donc "Versuniversu". Ou le versu nustrale tutoie l’universalité : « Poursuivons le chemin qui ouvre notre chant si particulier sur le monde qui est le nôtre. U versu, à la fois verbe et poésie, c’est cette identité, qui ne serait rien sans le monde qui nous entoure, dont nous ne sommes pas le centre. C’est la planète terre qui accueille notre culture. » En effet, par ses thèmes et ses rencontres, à travers ses collaborations, et dans les nombreux endroits où elle s’est produite, elle n’a eu de cesse d’ouvrir le plus possible ses yeux et ses oreilles, ses bras et son cœur. Sa voix. Car u versu est mouvement ; il donne la direction. Le sens.

Avec "Versuniversu", pour la première fois, elle pose ses mots et ses thèmes universels - l’amour, la mort, le racisme, le monde en guerre, la marche des femmes en Israël, la paix… - sur les musiques de Pascal. Ce travail inédit apporte une nouvelle couleur à son univers.

Réalisateur musical de Versuniversu, Pascal, lui-même à la basse et aux arrangements, a réuni autour de Patrizia des musiciens avec lesquels il a l’habitude de jouer et de travailler : Dominique Fillon aux claviers, Frank Bessard à la batterie et aux percussions et Bruno Bongarcon à la guitare. Une formation instrumentale haut de gamme qui sert parfaitement ce spectacle de stature internationale. Parmi ses propres créations, Patrizia Poli se ménage les échappées belles de poésies écrites par Patrizia Gattaceca et Denis Parent, ou encore "Les hommes", chanson offerte et spécialement écrite pour elle par Bernard Lavilliers.

Dans "Versuniversu" Patrizia livre la manière dont elle vit, dont elle chante, la manière dont elle est au monde.