Vianney à Besançon jeudi 9 mars 2017

C'est le garçon qu'on aimerait avoir comme gendre, comme pote pour aller boire des verres et pique-niquer avec lui et sa guitare. Vianney c'est l'artiste qui touche toutes les générations, qui malgré son succès fou garde les pieds sur terre avec une générosité incroyable. Pol LAURENT lui a posé pour vous quelques questions.

Vianney, ce succès qui touche toutes les générations, j'imagine que c'est assez exceptionnel pour un artiste ?

J'avoue que c'est ma grande fierté en fait ! Je suis très honoré. Je le vois très bien aux concerts. C'est comme ça depuis le début d'ailleurs. J'ai beaucoup de chance, je n'ai jamais voulu exclure quelconque génération et du coup c'est ce que je récolte.

Comment vous est venu cette passion pour la musique ?

Depuis petit j'ai toujours aimé ça. C'est à mes 12 ans que quelque chose s'est débloqué. J'ai voulu écrire des chansons à ce moment là et j'ai commencé la guitare et le piano aussi. Je n'ai jamais arrêté.

Aujourd'hui vous êtes passé de la passion au métier. C’était votre objectif ?

Non, ce n'était pas du tout un but. Ça c'est présenté au fil des rencontres. J'ai commencé à m'entendre avec des gens qui avaient plus d'expérience et déjà fait des albums. Je les ai suivi et on travaille toujours ensemble aujourd'hui. Ce sont de belles rencontres.

Le nouvel album : "Vianney"

C'est un album beaucoup plus personnel, beaucoup plus travaillé que vous propose l'artiste. Pour ce deuxième album Vianney a travaillé quasiment tout seul. Textes et musiques sont de lui.

A quoi ressemble le réveil de Vianney ?

En ce moment sur les routes, Vianney n'a pas vraiment le temps de fermer un œil ... Mais tout ça dans le partage !

Vianney et le vélo, une grande histoire

Il aurait presque pu être franc-comtois vu son amour du vélo...

