Qui seront les grands gagnants des Victoires de la Musique 2018 ? Suivez l'émission en direct sur France Bleu avec Éric Bastien et David Lantin depuis la Scène Musicale de Boulogne-Billancourt, ce vendredi 9 février dès 19h15. Faites votre palmarès et écoutez notre playlist spéciale !

Écoutez le direct dès 19h15

Vivez la soirée des Victoires de la Musique 2018

Rendez-vous dès 19h15 avec Arnold Derek et David Kolski, depuis les coulisses de la Scène Musicale. Retrouvez ensuite une émission spéciale dès 21h sur l'antenne de France Bleu. Eric Bastien et David Lantin sur place vous font vivre l'intégralité de la cérémonie : ambiance, coulisses et réaction des artistes jusqu'à la fin de la soirée.

Quel sera le palmarès de la 33e édition des Victoires de la Musique ? Le rappeur Orelsan, avec trois nominations, fait figure de favori cette année, aux côtés de Charlotte Gainsbourg, Louane ou encore Soprano... Choisissez vos favoris avant de découvrir les lauréats retenus par les professionnels de la Musique.

La playlist des Victoires 2018

Parcourez, découvrez, écoutez et visionnez quelques uns des titres que vous entendrez peut-être durant la 33e édition des Victoires de la Musique avec notre playlist spéciale :