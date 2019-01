VIDEO | 29e festival Flamenco de Nîmes 2019 Retour en images

Revivez en images et en vidéo cette sublime édition 2019 du festival

Nîmes, France

Il est temps de revenir sur les meilleurs moments de cette excellente édition 2019 du festival flamenco, qui ne cesse de se bonifier avec le temps. Musique, chants, danse, expositions, conférence, toutes les facettes de l'art du flamenco ont été présents à Nîmes cette année. Retrouvez ici même, un florilège en photo et vidéo des meilleurs moments du festival, capturés de main de maître par notre photographe Rodolphe Faure.

Ana Morales

L'ex-soliste du ballet Flamenco d'Andalucia venait présenter "Sin permiso - Canciones del silencio" sur la scène du théâtre Bernadette Lafont, en clôture du festival le samedi 19 janvier...

Eva Yerbabuena

Elle est venue nous présenter "Cuentos de Azucar", une création originale et inédite en France, mêlant Flamenco et chants traditionnels japonais, en compagnie de la japonaise Ana Sato.

Rocio Marquez

Soutenue par la viole de gambe de Rami & Fahmi Alqhai et les percussions d'Augustin Diassera, elle a littéralement envoûté et embarqué le public nîmois dans un voyage aux confins du flamenco et du baroque.

Les temps forts du festival Flamenco de Nîmes 2019