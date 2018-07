Dieppe, France

Vainqueurs de l’Acte 2 du Tour Voile, les hommes de Beijaflore consolident leur leadership au classement Général au terme de cette journée qui a coûté cher à d’autres favoris. Ce mercredi, les 26 équipages vont profiter d’une journée de repos bien méritée. Ils se retrouvent dès jeudi pour un Raid Côtier à Barneville-Carteret.

Opportuniste Beijaflore…

Les marins ont fait fumer les étraves des Diam 24od lors de physiques Stades Nautiques de Dieppe ! Bon vent de Nord, couleurs magnifiques, marins surmotivés : on a assisté à une très belle journée de (Tour) Voile ! Comme d'habitude à Dieppe, le Tour Voile a été un beau succès populaire et a attiré de nombreux spectateurs durant les deux jours de compétition.

« On est en finale, on est en finale, on est, on est, on est en finale ! »

Pour ces quatrièmes Stades Nautiques du Tour 2018, les huit places pour la Finale ont fait l’objet de bien des convoitises. Les équipages ont disputé cinq courses dans la phase de qualification. C’est passé sans souci pour les deux leaders du classement Général, Beijaflore et Lorina Limonade Golfe du Morbihan (4 victoires sur 5 courses pour les hommes de Quentin Delapierre !). Après leur Raid Côtier d’hier, Bernard Stamm et son team Cheminées Poujoulat ont parfaitement réagi et se sont qualifiés pour la Finale. Tout comme Vivacar.fr et trois équipages Jeunes : Lorina Mojito Golfe du Morbihan, CER 2 Ville de Genève (avec deux victoires dans la phase de qualification) et Team France Jeune. Très joli coup des amateurs de Dunkerque Voile (Clément Meister, Arthur Meurisse et Pierre Soret) qui se sont hissés pour la première fois en Finale dans le Tour 2018.

#SailingArabia manque la Finale d’un point, journée difficile pour Team Réseau IXIO

Il y avait deux grands absents dans la Finale du Jour. #SailingArabia a manqué cette course décisive pour un petit point. Après la 12e place d’hier dans le Raid, cet Acte 2 à Dieppe n’aura pas été favorable au team omanais.

La journée a été très compliquée pour Team Réseau IXIO. Voie d’eau dans la coque centrale, avarie de bout-dehors suite à une collision, disqualification pour départ volé : Sandro Lacan, Jules Bidegaray et Robin Follin n’ont pas été en réussite. Ils terminent la journée en 17e position.

Une folle Finale !

La Finale du jour a débuté par un coup de théâtre. Deux équipages, et pas des moindres, ont été trop prompts sur la ligne de départ et donc disqualifiés : Lorina Limonade Golfe du Morbihan et Cheminées Poujoulat. La victoire s’est donc jouée entre les six bateaux encore en course.

Rapidement aux commandes à bord de Beijaflore, Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle et Valentin Sipan ont fait preuve d’une maîtrise technique et stratégique remarquable et l’ont emporté en résistant aux fougueux équipages de Lorina Mojito Golfe du Morbihan (Solune Robert/Riwan Perron) et Team France Jeune (Baptiste Hulin/Gauthier Germain), respectivement 2e et 3e.

Derrière, Vivacar.fr s’est emparé de la 4e place. Matthieu Souben, Fred Moreau et Malo Bessec décrochent leur meilleur résultat dans ce Tour 2018 et prouvent qu’il faudra compter avec eux pour la suite. Cette folle Finale a également été marquée par la spectaculaire collision entre Dunkerque Voile et CER 2 Ville de Genève qui n’ont pas pu finir le parcours.

Après son doublé Raid Côtier/Stades Nautiques à Dieppe, Beijaflore conforte sa position de leader au classement Général, devant Lorina Limonade Golfe du Morbihan et #SailingArabia.

Le classement Jeunes est ce soir totalement relancé : Team Réseau IXIO n’a plus qu’un point d’avance sur Team France Jeune (par ailleurs vainqueur du Prix Finagaz de la Combativité pour l’Acte 2 à Dieppe) et quatre points sur Lorina Mojito Golfe du Morbihan ! Chez les Amateurs, Dunkerque Voile reste aux commandes.