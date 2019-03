VIDEO : Cali choisit France Bleu Roussillon pour dévoiler son nouveau roman

Perpignan

"Cavale, ça veut dire s'échapper". C'est le titre du second roman de Cali qui sort ce jeudi 14 mars en librairie.

Après "Seuls les enfants savent aimer", prix Méditerranée Roussillon 2018, qui racontait l'enfance du chanteur et la perte de sa maman à l'âge de 6 ans, cette fois-ci Cali nous embarque dans son adolescence et ses 15 ans. Il évoque ses premiers émois amoureux, les corps qui changent, les premières cuites et les rêves qui s'affinent entre la cour du lycée Charles Renouvier de Prades et son village Vernet-les-Bains.

La couverture du second roman de Cali © Radio France - David Rochier

Et puis il y a aussi la musique, la bande son de son adolescence : The Clash, Renaud, U2, son premier groupe avec ses potes, sa famille. Cali se rêve punk et comprend que la scène sera sa vie.

Présent au Salon du livre de Paris ce week-end, Cali sera de retour au pays le vendredi 29 mars à 16h pour rencontrer ses lecteurs à Perpignan, Hôtel du Département, Quai Sadi Carnot. Le lendemain, il sera sur ses terres à Prades, salle du Foirail. Des rencontres organisées par le Centre Méditerranéen de Littérature, présidé par André Bonet.