VIDEO - Chantons Noël en alsacien, français et allemand avec Francis Vonarb

Strasbourg, France

Francis Vonarb est chef de chœur. Le vendredi 21 décembre 2018, il animait le stammtisch de Noël proposé par France Bleu Elsass, France Bleu Alsace et les DNA, à l'Ancienne Douane à Strasbourg. C'était un Stammtisch consacré aux chants de Noël, en français, en alsacien et en allemand. Et le public a été invité à participer activement.

Ces chansons vous rappelleront certainement des souvenirs. Vous les chantiez peut-être étant petits, avec vos parents et vos grands-parents.

Francis Vonarb vous fait réviser vos chants de Noël dans une bonne ambiance, il en profite pour vos donner quelques explication sur l'origine de certaines de ces chansons.

Revoir le stammtisch "Chansons de Noël"