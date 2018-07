Dunkerque, France

Respectivement 2e et 3e aujourd’hui, #Sailing Arabia Powered by Oman Sail et Lorina Limonade Golfe du Morbihan occupent ce soir les mêmes places au classement général. Demain, les teams se retrouveront à Dunkerque pour une troisième journée de Stades Nautiques consécutive, une première dans l’histoire du Tour !

Etre régulier aux avant-postes, attaquer sans pour autant prendre trop de risques, capitaliser sur les bonnes manches, se remobiliser après les régates plus difficiles, être présent physiquement et inspiré tactiquement, profiter d’un brin de réussite parfois... Les paramètres sont nombreux pour espérer briller dans l’exercice très spécifique que constituent les Stades Nautiques. Ce samedi à Dunkerque, les 26 équipages du Tour Voile sont partis sur l’eau avec la ferme intention de bien faire, afin d’accéder à la Finale du jour. Mais comme tous les jours, il n’y avait que huit tickets d’entrée.

Quatre « récidivistes », quatre nouveaux finalistes

Le rythme de la phase qualificative a été une nouvelle fois soutenu : dans chacun des deux groupes, cinq manches de qualification ont été lancées dans des conditions légères, similaires à celles d’hier. Parmi les huit finalistes de la première journée, quatre ont réussi à se hisser à nouveau dans cette course décisive. Il s’agit de Team Réseau Ixio (avec trois victoires de manche en phase de qualification), #SailingArabia Powered by Oman Sail, Lorina Limonade Golfe du Morbihan et Beijaflore.

Les quatre autres finalistes du jour étaient des nouveaux venus. Mis hors-jeu hier à cause de départs volés, Vivacar.fr et Cheminées Poujoulat ont parfaitement réagi aujourd’hui en terminant respectivement 3e et 4e dans le groupe Jaune. Très beau sursaut également du deuxième bateau omanais, Team Oman Sail, mené par Pierre Le Clainche, qui s’est aussi hissé en Finale, tout comme Team France Jeune (mené par Baptiste Hulin et Gaulthier Germain). Quant aux locaux de Dunkerque Voile, ils jouent décidément de malchance : comme hier, il sont passés à 1 point de la Finale !

Beijaflore impérial en Finale, les Omanais en grande forme

Le plateau de la Finale du jour était alléchant. Rappelons que pour cette course décisive, tous les compteurs étaient remis à zéro. Un équipage sorti vainqueur de son groupe de qualification pouvait donc très bien terminer dernier de cette Finale… Leader du Tour ce matin, le Team Réseau Ixio a fait les frais de cette règle, terminant 7e de la Finale et donc de la journée. Mais cet équipage peut se réjouir d’avoir atteint la Finale deux jours de suite et donc de rester dans le haut du tableau au Général.

Opportunistes, les hommes de Beijaflore (Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle, Valentin Sipan) ont dominé les débats de bout en bout, remportant la Finale devant #SailingArabia Powered by Oman Sail et Lorina Limonade Golfe du Morbihan, déjà 3e hier. Très réguliers à Dunkerque, ces trois teams sont ce soir sur le podium provisoire du Tour. On note la très belle performance du deuxième équipage omanais, 4e de la Finale, qui se replace au classement Général, passant de la 23e place à la 14e. On le voit, tout peut aller très vite sur le Tour et c’est justement ce qui fait le sel de cette épreuve !