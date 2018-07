Ce samedi pour l’Acte 4 à Baden, les équipages du Tour Voile ont pris part à un Raid Côtier complètement fou en baie de Quiberon et dans le Golfe du Morbihan. Les pièges étaient nombreux et le parcours de 22 milles a été marqué par de surprenants retournements de situation

Baden, France

Relégués très loin de la tête de course, les hommes de Beijaflore ont tenté un coup stratégique qui a payé au-delà de leurs espérances et leur a permis de remonter toute la flotte et de finalement l’emporter au terme d’un sprint final incroyable face à Cheminées Poujoulat (2e) et Team Ocewood #WaterFamily (3e). Beijaflore reprend ce soir la tête du Tour, avec seulement 3 points d’avance sur Lorina Limonade Golfe du Morbihan. Le suspense sera encore à son maximum demain pour les Stades Nautiques à Baden-Golfe du Morbihan.

Le coup d’envoi du Raid Côtier de l’Acte 4 du Tour Voile était initialement prévu à 13h30 à Baden. Mais le vent étant totalement absent sur la ligne de départ, le Comité de course a décidé d’opter pour le « plan B », à savoir remorquer les Diam 24od jusqu’à la sortie du golfe du Morbihan et lancer le départ en baie de Quiberon, devant la plage du Fogeo. C’est finalement à 15h30 que les marins ont été libérés dans un thermique encore léger mais suffisant pour régater. Sur un parcours de 22 milles, les équipages ont sillonné la baie de Quiberon dans un vent qui a pris du coffre, avant de rentrer dans le Golfe du Morbihan jusqu’à Baden, où a été jugée l’arrivée.

L’impressionnant come-back de Beijaflore, de nouveau aux commandes du Tour !

A bord de Beijaflore, Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle et Julien Villion ont vécu une journée remplie d’émotions contradictoires. Après un départ très moyen, ils ont pris des options qui n’ont pas payé. Très loin des leaders, ils sont tombés dans les profondeurs du classement. Mais les trois équipiers de Beijaflore ont surmonté leurs frustrations et Julien Villion, le navigateur du bord, a osé une option à rebours du reste de la flotte qui a été plus que bénéfique. Beijaflore a en effet « déposé » tous ses concurrents pour entrer en tête dans le Golfe du Morbihan. Mais il fallait encore résister aux assauts des premiers poursuivants, ce qui a été chose faite. Beijaflore a ainsi remporté ce Raid et se hisse ce soir à nouveau en tête du Tour Voile puisque les locaux de Lorina Limonade Golfe du Morbihan ont dû se contenter de la 8e place aujourd’hui.

Un finish haletant pour le podium : Cheminées Poujoulat 2e, Team Ocewood #WaterFamily 3e

C’est seulement avec quelques secondes d’avance que Beijaflore a devancé les deux bateaux à ses trousses. Après plus de 3h de course, Cheminées Poujoulat et Team Ocewood #WaterFamily étaient bord à bord au moment de passer la ligne. Ce sont finalement Bernard Stamm, Jean-Christophe Mourniac et Antoine Rucard (Cheminées Poujoulat) qui se sont emparés d’une très belle 2e place, avec seulement 20 centimètres d’avance sur Benjamin Dutreux, Thomas Cardrin et Marc Noesmoen qui ont donc terminé 3e. Une superbe performance pour cet équipage dont la meilleure jusqu’à présent était une 11e place lors de la première journée de Stades Nautiques à Dunkerque.