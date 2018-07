Gruissan, France

Superbe spectacle ce mardi à Gruissan pour le Raid Côtier de l’Acte 5 qui s’est disputé dans un vent soutenu. Haletante, éprouvante, grisante, cette régate de 40 milles a été remportée par Lorina Limonade Golfe du Morbihan, nouveau leader au classement Général, 5 points devant Beijaflore, 7e aujourd’hui.

Après une jolie remontée, le combatif équipage de Team Réseau IXIO s’est emparé de la 2e place et par la même occasion de la tête du classement Jeunes. Le team omanais #SailingArabia a terminé 3e, devant deux jeunes équipages qui ont réalisé leurs meilleures performances sur le Tour aujourd’hui : Pink Lady-Pays de l’Or-Hérault (4e) et Saint Malo/SNBSM (5e). Le sprint final est lancé et les concurrents n’ont plus que cinq épreuves pour se départager (deux Raid Côtiers et trois Stades Nautiques) !