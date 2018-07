Dunkerque, France

A l’issue d’une journée remportée par Team Réseau IXIO, le classement Général est dominé ce soir par Beijaflore, devant #SailingArabia, Team Réseau IXIO et Lorina Limonade Golfe du Morbihan. Le suspense est à son comble puisque ces quatre leaders se tiennent en seulement 1 point ! La caravane du Tour prend ce soir la direction de Dieppe, où débutera dès demain l’Acte 2. Désormais, tout va aller très vite…

Des conditions estivales, des spectateurs nombreux (20 000 visiteurs en trois jours sur la Base du Tour Voile !), une belle fête à terre et un gros match sur l’eau : l’Acte 1 du Tour Voile, à Dunkerque, a lancé l’événement de belle manière.

Mer plate, 15 nœuds de vent : la météo était propice à la belle glisse ce dimanche pour la troisième journée des Stades Nautiques. Les têtes d’affiche sont parvenues à se hisser en Finale, parfois sur le fil. Parmi les huit finalistes, on retrouvait sept équipages figurant dans le Top 10 du classement Général ce matin : Beijaflore, #SailingArabia, Lorina Limonade Golfe du Morbihan, Team Réseau IXIO, Vivacar.fr, Cheminées Poujoulat et Team France Jeune. La belle surprise est venue de l’éclectique équipage de Pink Lady-Pays de l’Or-Hérault (Pieter Tack, Johann Kohlhoff, Lucas Chatonnier) qui a complété le plateau de la Finale. Déception en revanche pour les jeunes de Lorina Mojito Golfe du Morbihan qui ont échoué aux portes de cette course décisive à cause d’une 11e place fatale sur la dernière manche de qualification.

Finale du jour : Team Réseau IXIO de main de maître

Ils sont jeunes mais régatent comme de vieux briscards. Sandro Lacan, Jules Bidegaray et Robin Follin ont magistralement mené leur Finale sur Team Réseau IXIO. Leaders de bout en bout, ils ont résisté aux assauts de leurs poursuivants et décroché leur deuxième victoire en trois jours dans le Tour. Les 2e et 3e places de la Finale sont revenues à des équipages impressionnants de régularité à Dunkerque : #SailingArabia (skipper : Stevie Morrison) et Lorina Limonade Golfe du Morbihan (avec Quentin Delapierre à la barre). Les leaders au Général de Beijaflore (Valentin Bellet) ont quant eux arraché la 5e place, juste derrière Cheminées Poujoulat.

Un classement Général ultra serré

La route est encore longue mais une première hiérarchie se dessine à l’issue de l’Acte 1. Quatre équipages se détachent. Beijaflore reste ce soir leader, à égalité de points avec #SailingArabia, 2e. Respectivement 3e et 4e, Team Réseau IXIO et Lorina Limonade Golfe du Morbihan ne sont qu’à 1 point ! C’est également serré derrière : du 5e (Cheminées Poujoulat) au 8e (Team France Jeune), il n’y a que 3 points d’écart…

Chez les Jeunes, c’est le Team Réseau IXIO qui vire en tête, tandis que le classement Amateurs est dominé par Homkia-Nil-Les Sables d’Olonne (Emeric Dary), à égalité de points avec Dunkerque Voile (Clément Meister/Arthur Meurisse). A noter que c’est l’équipage 100 % féminin de La Boulangère (Sophie de Turckheim/Mathilde Géron) qui a remporté le Prix Finagaz de la Combativité pour l’Acte 1 à Dunkerque.

Demain, un nouvel exercice est proposé aux 26 équipages. C’est sur un Raid Côtier le long des falaises dieppoises qu’ils s’élanceront à 13h30.