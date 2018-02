Gérardmer, France

France Bleu Lorraine, qui avait envie de profiter de la neige avec les premiers vacanciers déjà nombreux, et surtout de partager avec vous ce weekend au coeur du massif des Vosges, vous a donné rendez-vous ces 10 et 11 février aux pieds des pistes de la station de ski de la Mauselaine à Gérardmer.

à lire Rendez-vous en direct de Gérardmer pour un weekend à la neige avec France Bleu Lorraine

Pauline Espagno, animatrice de France Bleu Lorraine Nord, a testé la neige pour vous et est allé à la rencontre des skieurs, sous les nuages et dans le brouillard. Premiers pas et premières chutes à revivre en images, vidéos et photos, ici.

Pauline a testé la motoneige avec Mika, mécano à la station depuis 8 saisons.