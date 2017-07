Vidéos - Quand Sting met le feu aux Déferlantes d'Argelès !

En alternant entre ses nouvelles chansons et ses plus grands succès, Sting, l'ancien chanteur du groupe Police, a fait chavirer les 12 000 spectateurs du Parc du château de Valmy d'Argelès ce dimanche soir.

"Rooxxaaaannnnnnnneeee !!! J'attends ce moment depuis mes 14 ans !" hurle une fan. "Sting, c'est une bête de scène ! il a magnétisé le public !" explique un quinqua tout heureux de se replonger dans les tubes de son enfance. Après LP, Birdy (et avant Midnight Oil), Sting, l'ancien chanteur du groupe Police, a séduit les plus de 12 000 spectateurs avec ses nouveaux tubes et ses grands classiques. Le parc du château de Valmy s'est alors transformé en immense boîte de nuit.

A 65 ans, Sting, débordant d'énergie, était visiblement très heureux de revenir à Argelès. Parmi les temps forts du concert aussi, son duo avec son fils, au timbre de voix étonnamment proche du sien. Au milieu du concert, la superstar britannique a également rendu hommage à David Bowie, son compatriote décédé en janvier 2016.

"Incroyable, génial, époustouflant..." les 12 000 spectateurs sont repartis conquis Copier

