VIDÉOS - Thomas Pesquet nous dévoile son quotidien au sein de la Station Spatiale Internationale

L' astronaute français est de retour sur Terre à partir du 2 juin après 6 mois passés dans l'espace au sein de la Station Spatiale Internationale. Retrouvez en vidéo Thomas Pesquet, qui nous raconte son quotidien en orbite autour de notre planète bleue.

Suivez le guide ! Thomas Pesquet vous fait les présentations de la Station Spatiale Internationale (ISS), il est resté 6 mois dans l'espace à faire de nombreuses expériences et de magnifiques photos. Podcastez notre série "Sur la route de l'espace" via Itunes ou flux RSS et suivez en vidéo son retour aux côtés du commandant russe du Soyouz, Oleg Novitskiy.

La Station Spatiale Internationale (ISS): un laboratoire en 3 dimensions

La Station Spatiale Internationale (ISS) est un grand laboratoire scientifique qui flotte environ à 450 km au dessus de nos têtes, dans lequel Thomas Pesquet a travaillé en compagnie d'astronautes européens, américains, russes et japonais. "C'est un assemblage de 13 modules, dans laquelle la pression est à peu près la même que sur Terre" nous explique-t-il. Ces modules, dont la superficie totale est quasi équivalente à celle d'un terrain de football, sont organisés en 3 dimensions. Thomas Pesquet ajoute : "Sur Terre on franchit une porte par la droite admettons. Et bien là, ça peut-être en bas, en haut, à gauche, à droite... parfois on peut même franchir une porte à l'envers !"

► Visite guidée de l'ISS, offerte par la NASA :

Se nourrir dans l'espace : "Les choses flottent autour de la table"

La cuisine dans l'ISS est une pièce centrale. On y retrouve une table pour manger bien sûr, mais un peu différente de celles que l'on peut trouver sur Terre : "Comme tout flotte [dans l'ISS], on peut mettre des gens au-dessus de la table ! On peut facilement y placer huit personnes quand sur Terre on en mettra trois ou quatre maximum autour". On trouve dans cette pièce deux fours où l'on fait réchauffer des sortes de boîtes de conserve. "Il y a également un distributeur d'eau pour réhydrater des aliments lyophilisés" ajoute-t-il. "Et puis tout se passe dans une ambiance conviviale, on s'échange de la nourriture, russe, américaine... Les choses flottent, on peut se les envoyer autour de la table (...) avec, paraît-il, une tâche de gras au plafond : la sauce a tendance à s'envoler et si on y fait pas attention, cela va aller se coller au dessus de nous ! "

Le sport dans l'ISS : une obligation vitale

Faire du sport est absolument nécessaire pour les astronautes, pendant toute la durée de leur mission. "On est obligé de faire du sport : le corps en apesanteur s'atrophie, perd de la masse musculaire et osseuse... Si on ne faisait pas de sport, au bout de 6 mois, on reviendrait sur Terre en mauvais état (..) on ne pourrait même plus tenir debout", explique l'astronaute français. Pour contrer cela, les résidents de l'ISS sont tenus de faire environ 2h30 de sport chaque jour !