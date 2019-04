Village éco-citoyen à Metz dans les jardins Jean-Marie PELT, avec France Bleu Lorraine.

Du vendredi 3 au samedi 4 mai 2019, venez profiter d’ateliers, de conférences, d’expositions et d’animations en présence de 100 organisations locales, nationales et européennes engagées sur les grands thèmes de l’écologie urbaine messine.

À la veille du G7 des Ministres de l'environnement, la Ville et Metz Métropole, en partenariat avec le collectif Écomains, organisent un village d'expositions, d'animations et de dialogue vendredi 3 mai (de 14h à 20h) et samedi 4 mai (à partir de 10h). Avec la présence exceptionnelle de l’acteur Hugo Becker, engagé dans la marche pour le climat.

Le Programme :

100 organisations locales, nationales et européennes engagées sur les grands thèmes de l'écologie urbaine messine : zéro déchet, eau, biodiversité, climat, énergie, mobilité, alimentation, solidarité, démocratie environnementale, éducation à l'environnement.

Ateliers et conférences proposés pour s’approprier les éco-gestes, dans le partage et la convivialité.

Expositions et jeux pédagogiques sur les enjeux locaux et globaux de la transition écologique et solidaire.

Démonstrations, ventes et échanges pour adopter un mode de vie zéro déchet.

Dialogues entre de grands témoins mondiaux et des porteurs d’initiatives locales.

Espaces d'expressions pour les associations et les citoyens : mur d'expression, vidéomaton des Écomains…

Les animations sur les stands des exposants, en continu pendant les deux jours.

Les conférences sur l’espace animations du village, le samedi.

Affiche village écho citoyen

Crying animals

Du vendredi 26 avril au vendredi 10 mai

(Animaux en détresse)

Par Julien Nonnon, digital street-artist.

Par le caractère éphémère de mes fresques lumineuses, je souhaite sensibiliser le public au fait que la présence de ces animaux, dans ces espaces naturels, est réellement menacée.

Clôture du G7 des Ministres de l'environnement, des océans et de l'énergie.

Lundi 6 mai matin - Hôtel de Ville Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles Conférence de clôture en présence de Cyril Dion, écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français ; Benki, représentant du peuple et de la tribu Ashaninka et Isabelle Delannoy, spécialiste des nouvelles économies, co-scénariste du film Home et auteur de la théorie "L'économie symbiotique".