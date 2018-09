Du 21 au 23 septembre, sur le Champs de Mars

Depuis deux ans, le Village International de la Gastronomie plante ses tentes sur les bords de la Seine, au coeur de la capitale. Le Village International de la Gastronomie est rapidement devenu le premier festival international Food et Cultures parisien.

Plus de quarante pays ont pris part avec leurs ambassades et des représentants commerçants de leurs différentes cultures, au Village International de la Gastronomie créé par Aldcom et Cultures sous l’égide du Ministère de l’Économie et de la Ville de Paris. L’occasion de présenter au grand public les identités de chacun, à travers les richesses culinaires et culturelles.​

Si manger est naturel, cuisiner est l’expression d’un héritage culturel. Les ingrédients, leurs modes de cuisson, leurs combinaisons infinies, leur présentation, caractérisent les pays, les régions, les origines et les traditions. Les plats portent toujours une histoire. Ils reflètent nos personnalités, nos envies, notre agriculture, notre géographie, nos climats, notre Histoire. La cuisine accompagne tous les moments de la vie. Tantôt simple, tantôt solennelle, populaire ou gastronomique, elle raconte la vie de tous les jours comme celle des moments de fête, souvenirs de notre enfance, mémoire de nos grands-parents, et retrace celle de notre pays d’origine ainsi que l’amour et le partage de nos racines.



Un plat est même parfois tout ce qu’on connaît d’une culture. Qu’on ne s’y trompe pas, la cuisine regorge d’âme et de symboles