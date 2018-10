A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Tango", Vincent Niclo est l'invité de Thierry Niogret, mercredi 10 octobre 2018 à 12h10 au studio de France Bleu Béarn.

A 16h, rendez-vous dans la galerie commerciale E. Leclerc Pau Tempo pour un show case et une séance de dédicaces.

Vincent Niclo Pau Tempo

Après ses débuts au théâtre, le ténor Vincent Niclo enchaîne sa carrière par de multiples comédies musicales et participe à des téléfilms. Il collabore par la suite avec les Chœurs de l’Armée Rouge par de nombreuses tournées et enregistre un album « Opéra Rouge » qui obtient un grand succès. Il continue sur sa bonne voie avec plusieurs albums et jingles en solo ou avec plusieurs artistes.