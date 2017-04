Vinocap 2017 avec France Bleu Hérault

10h30 : Ouverture du salon Vinocap au son des fifres et tambours des amis du Poulain de Pézenas, avec défilé des confréries pour célébrer la richesse des productions de notre territoire, les savoir-faire culinaires et l'art de vivre languedocien. Présence des confréries de la Clairette d'Adissan, de la croustade et du Rosé de Bessan, des Bécos Figos de Nézignan l'Evêque, du Picpoul de Pinet, des Mille et une Pâtes du bassin de Thau, de Saint-Hippolyte rosé de Fontès et du Pointu du Grau d'Agde. Esplanade Pierre Racine.