Visite de l’atelier de Nathalie Hubert à Saint-Quentin La Poterie

De tradition potière depuis le moyen-age, Saint-Quentin La Poterie connait une renommée internationale dans l'univers de la céramique. Pour preuve, le nombre - plus de 25 - et la diversité des ateliers que l'on peut trouver au détour d'une ruelle ombragée ou derrière de vieilles pierres.

Voici de St Quentin l’engeance des potiers elle entasse sur des tréteaux sa poterie rustique depuis le grand poêlon et le beau pot au feu où le cévenol fait cuire son ragoût Jusqu’au tout petit pot qui fait bouillir la soupette De sucre et de pain du nourrisson qui tête. Tout cela traversé de mille passages Si petits, si étroits qu’il faut avoir Les petits pieds et la jambe sauteuse des écureuils Et à cloche-pied aller comme à marelle Pour ne pas ébrécher, équeuter couvercle ou poterie…

(extrait du poème de la Fare –Alès « la raça topiniéira » traduit en français par J M Petit, tiré du livre de J.B Vazeille "Saint Quentin la Poterie") .

Atelier de Nathalie Hubert à St-Quentin La Poterie © Radio France - Claire Mery

Saint-Quentin La Poterie, village labellisé Ville et métiers d’art

Bien que "la-Poterie” ne fut accolée à Saint-Quentin qu'en 1886, l’activité potière remonterait au néolithique comme l'attestent des fouilles archéologiques. Les vestiges d’un four de potier datant du 12ème ou 13ème siècle montre que la tradition potière est très ancienne. Le village a connu son apogée au Moyen Age quand les papes d'Avignon y commandèrent des carreaux, des carrelages et bien d'autres objets. La visite du four en pierres réfractaires - l'un des plus vieux fours de potiers encore en état - est incontournable. Depuis le 12e siècle les fours fonctionnent à la périphérie de St Quentin la Poterie. L'arrivée du chemin de fer signe le déclin de la production. La dernière cuisson de briques se fait en 1954.

A la mi-juillet une centaine d'artisans venus de toute la France ou de l'étranger sont réunis pour une fête de la céramique. Cet événement, TERRALHA, attire chaque année des milliers de visiteurs.

l’atelier de Nathalie Hubert