Pour la 5ème édition du Fascinant week-end Vignobles & Découvertes, deux destinations labellisées Vignobles et Découvertes de Savoie et Haute Savoie sont « Coeur de Savoie » et « Vignobles de Savoie – Aix les Bains Riviera des Alpes ». Elles proposeront plus de cinquante animations.

La destination « Cœur de Savoie » s’étend sur une trentaine de kilomètres entre Chambéry et Albertville

Les vignobles s’épanouissent dans les coteaux des massifs des Bauges et de Chartreuse offrant aux visiteurs des paysages verdoyants dominés par le massif du Mont Blanc.

Ici, le vignoble vit avec la pente, la biodiversité et les microclimats. Les crus AOC Vin de Savoie et Roussette se révèlent entre équilibre, fraîcheur et concentration. La dégustation est magnifiée par des panoramas majestueux.

Découvrez le programme en Cœur de Savoie

Au cœur d’un écrin verdoyant, les vignes s’épanouissent sur les coteaux du Haut Rhône et sur les rives du Lac du Bourget et offrent des vins rares

La destination Vignobles de Savoie – Aix les Bains Riviera des Alpes bénéficie d'un microclimat doux qui offre au vin un savoureux panel d'odeurs, de couleurs et de saveurs.

Les activités sportives sont nombreuses dans ce milieu naturel préservé et ce lac aux reflets turquoises.

Découvrez le programme à Aix les Bains Riviera des Alpes

Plus d'infos de la 5ème édition du Fascinant week-end Vignobles & Découvertes ICI