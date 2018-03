Vous connaissez la cité du design de Saint-Etienne, sur le site de l'ancienne manufacture d'armes. Le service Saint-Étienne Ville d'art et d'histoire y organise une visite de l'intérieur des bâtiments les samedi 31 mars et 21 avril à 14h30.

La manufacture d'armes n'est plus en activité depuis les années 1990. Malgré tout, durant une heure et demie, vous pouvez revivre le parcours de fabrication d'un fusil : de l'arrivée des matières premières par le chemin de fer jusqu'à son aboutissement. Ainsi est organisée la nouvelle visite de Saint-Etienne Ville d'art et d'histoire, permettant pour la première fois de passer les portes des bâtiments.

La visite cobaye a eu lieu le jeudi 08 mars, nous avons testé pour vous.

Agnès Suberran, guide qui fait revivre le glorieux passé ouvrier de Saint-Etienne

Un site entre passé et avenir

Petit à petit, les entrepôts vidés se remplissent ... Laissant place à la Cité du design, son école, son campus, ses entreprises et restaurants : un lieu de vie et d'innovation, proche du Zenith de Saint-Étienne.

Afin de rendre cette visite possible, le service Saint-Etienne ville d'art et d'histoire a fait appel à l'EPASE (Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne), pour obtenir les clefs des bâtiments.

Les prochaines visites auront lieu les samedis 31 mars et 21 avril à 14h30. L'entrée coûte 6 euros en plein tarif, 5 euros en tarif réduit et reste gratuite pour les moins de 16 ans, étudiants et demandeurs d'emploi. L'inscription donne libre accès aux expositions en cours à la Cité du design.

