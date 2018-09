France Bleu Provence est partenaire de ¡ Viva Vila ! qui se déroulera du 29 septembre au 7 octobre 2018 à la Villa Méditerranée à Marseille. Le festival vous permettra de rencontrer l'excellence de la création contemporaine !

Après deux éditions parisiennes, ¡ Viva Villa ! s’installe à la Villa Méditerranée, à Marseille du 29 septembre au 7 octobre 2018 et vous propose des expositions gratuites ouvertes tous les jours de 10h à 22h.

Le Festival ¡ Viva Villa ! est né en 2016 sous l’impulsion commune de trois résidences artistiques françaises, d’envergure internationale : l’Académie de France à Rome – Villa Medici - Villa Médicis, la Villa Kujoyama à Kyoto et la Casa de Velázquez à Madrid.

L’édition 2018 de ¡ Viva Villa ! s’est construite autour de la notion de « Frontières », conçues comme des espaces de confrontation mais également de porosité entre les disciplines et les pratiques artistiques, qui sont l’essence même d’une résidence d’artistes.

Bab Sebta - RANDA MAROUFI / Casa de Velázquez

¡ Viva Villa ! offre au public un aperçu vivant de la jeune création contemporaine, à travers la pluralité des regards et des perspectives qui la caractérise.

En contrepoint de l’exposition, un programme de performances, concerts, lectures, films, rencontres et tables-rondes donne rythme et dimension au festival. Ces espaces de débats, ouverts à tous, permettent d’interroger les problématiques actuelles de la création contemporaine, de la recherche artistique et du travail en résidence.

Ryori bay – Iwate Prefecture - TADASHI ONO / Villa Kujoyama

Du 29 septembre au 1er octobre :

Des débats abordant les thèmes : «La Parité», «Architecture», «Les frontières de l'objet», «Géographies de la parole et de la représentation», «Vers de nouvelles résidences», «L’art contemporain et le musée»

Des rencontres avec Etel Adnan, Chiara Parisi, Koo Jeong-A, Arno Bertina, des invitations à Alvin Curran, Coline Serreau et bien d’autres

Le 1er octobre un focus professionnel avec les structures régionales et les résidences d’artistes de la région Sud

Des cartes blanches données aux institutions :

Le 2 octobre Carte blanche à la Villa Kujoyama

Le 4 octobre Carte blanche à l’Académie des beaux-arts

Le 5 octobre Carte blanche à la Villa Médicis

Le 6 octobre Carte blanche à la Casa de Velázquez

Le 3 octobre un focus jeunesse

Les 5, 6 octobre un focus musique contemporaine avec l’ensemble de musique contemporaine 2e2m et l’Ensemble Orchestral Contemporain.

Retrouvez le programme complet sur le site de ¡ Viva Vila !