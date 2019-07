Vivez avec France Bleu Béarn l'ouverture officielle du 25ème festival Equestria à Tarbes le 23 juillet 2019

France Bleu Béarn vous fait vivre en direct, le mardi 23 juillet de 16h à 19h, l'ouverture officielle du 25ème festival Equestria depuis le Haras de Tarbes.

Le mardi 23 juillet de 16h à 19h France Bleu Béarn, partenaire officiel, installe son studio au Haras de Tarbes, pour vous faire vivre l'ouverture officielle de la 25ème édition d'Equestria, le festival qui met en lumière la magie du cheval et des arts.

Rendez-vous tous les jours, de 14h à 20h, sur le stand de France Bleu pour gagner pleins de cadeaux !

Du 23 au 28 juillet, Tarbes Animations organise en collaboration avec la Mairie de Tarbes et l'office de tourisme de Tarbes, Equestria, le festival dédié au spectacle équestre.

Equestria est un grand show de complicité entre chevaux et cavaliers. Ce festival, suivi en moyenne par 40 000 passionnés, se déroule dans le cadre somptueux du Haras de Tarbes. C’est aussi le rassemblement d’artistes de renommée internationale et de 300 chevaux. Plus de 200 heures de spectacles équestres seront proposées. Tout au long de la journée sur les différentes pistes et carrières du site : cabaret équestre, expositions, arts de la rue avec des artistes circassiens et diverses animations.

En soirée, pour le gala "La nuit des créations", venez admirer les talents de Sylvie Willms, une cavalière talentueuse, Kevin Ferreira et ses voltigeurs , Isaora y Jezabel Marques de la Compagnie Alma Vaquera...

A lire aussi

► Programme et animations de l'édition 2019

► Site internet du festival Equestria de Tarbes