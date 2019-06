Suivez en live, "Morphosis", le mapping vidéo sur la cathédrale Saint-Etienne de Metz

France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine vous invitent à suivre en live Facebook, la première du mapping vidéo sur les façades de la cathédrale Saint-Etienne de Metz, ce jeudi 20 juin dès 20h20.

Metz, France

"Morphosis", réalisé par Vincent Masson, est une des animation phare à laquelle vous donne rendez-vous Constellations de Metz durant tout l'été. Le mapping vidéo sur la cathédrale Saint-Etienne de Metz, édifice religieux médiéval le plus vitré au monde, vous emmène dans un voyage musical, lumineux et mouvant qui vous raconte les grands événements qui ont marqué la ville de Metz.

Suivez le mapping vidéo de la cathédrale de Metz en live

France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine vous invitent à suivre la première projection de ce mapping vidéo sur les façades de la cathédrale Saint-Etienne. Rendez-vous ici et sur les pages Facebook de France Bleu Lorraine Nord ou France 3 Lorraine dès 20h20 ce jeudi 20 juin 2019. La soirée sera présentée par Frédéric Viallet, animateur de France Bleu et filmée par les équipes de France 3.

Infos pratiques sur le mapping vidéo

Ouverture chaque jeudi, vendredi et samedi

20, 21 et 22 juin : 22 h 30 – 23 h – 23 h 30- 00 h

27, 28, 29 juin et 4, 5, 6, 11, 12 et 13 juillet : 22 h 30 – 23 h – 23 h 30

18, 19, 20, 25, 26 et 27 juillet : 22 h 15 – 22 h 45 – 23 h 15 – 23 h 45

1, 2 et 3 août : 22 h – 22 h 30 – 23 h – 23 h 30

8, 9 et 10 août : 21 h 45 – 22 h 15 – 22 h 45 – 23 h 15

15 et 16 août : 21 h 30 – 22 h – 22 h 30 – 23 h

17, 22, 23 et 24 août : 21 h 30 – 23 h 30

29, 30 et 31 août : 21 h – 21 h 30 – 22 h – 22 h 30

5, 6 et 7 septembre : 20 h 45 – 21 h 15 – 21 h 45 – 22 h 15

Gratuit. Accès réservé aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques visuelles de l’œuvre peuvent présenter un risque pour les personnes atteintes d’épilepsie photosensible.