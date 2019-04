Vivez l'édition 2019 des grands jeux romains dans les arènes de Nîmes ce weekend !

3 jours en totale immersion dans les temps antiques, dans les arènes antiques les mieux conservées au monde...

Samedi matin entre 9H00 et 12H00 : vivez au plus près les Grands Jeux Romains sur France Bleu GARD LOZERE, non-stop avec Mélanie ARBOUSSET en micro baladeur dans les rues de Nîmes !

En route pour une nouvelle édition de cette fête qui réunit de plus en plus les curieux comme des passionnés de l'Antiquité, pendant 3 jours de reconstitutions historiques grandioses !

Comme chaque année, depuis 2009, se tient à Nîmes un spectacle grandiose : 500 reconstituteurs venus de France, d’Italie, de Croatie et d’Allemagne se donnent rendez-vous dans le cadre exceptionnel des Arènes de Nîmes pour participer aux Grands Jeux Romains.

Cet événement unique s’est imposé comme la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe, au sein de l’amphithéâtre le mieux conservé au monde.

Pendant 3 jours, les Arènes proposent de revivre les légendaires jeux comme auraient pu les vivre les habitants de Nîmes il y a 2000 ans : cour impériale, défilé des légionnaires romains, courses de chars et combat de gladiateurs.

Cette 10ème édition met à l’honneur les Rois Barbares et l’invasion des Cimbres, des Teutons et des Ambrons que les Romains ont dû affronter entre 113 et 101 avant J.C. Les Rois Barbares retrace l’épopée des barbares suite à leur victoire sur les Romains à Arausio (actuelle ville d’Orange) et le triomphe du Général Marius lors de la célèbre bataille d’Aix-en-Provence en 101 avant J.C.

S’appuyant sur de solides fondements scientifiques et historiques, les reconstituteurs fabriquent leurs costumes avec des matériaux identiques à ceux utilisés dans l’Antiquité. Passionnés d’archéologie, ils travaillent main dans la main avec des historiens. Dans les arènes, les techniques de combat, les costumes des gladiateurs, des légionnaires romains ou des combattants celtes sont au plus près de ce qui existait à l’époque antique.

Les nouveautés pour 2019

Du 1er au 5 mai : un Camp romain où des reconstituteurs passionnés vivront comme à l’époque romaine, 24h/24h pendant 5 jours, dans des tentes de légionnaires. L’occasion d’échanger avec des historiens et archéologues en tenue d’époque et de participer à plusieurs ateliers et démonstrations.

Et pour la première fois, les Arènes de Nîmes proposent une catégorie Premium pour assister à la grande reconstitution où le spectateur est invité à venir costumé à la mode romaine. Cette nouvelle catégorie met à disposition des places réservées près de la tribune de l’Empereur Hadrien, une décoration à la romaine et un service de boissons à la place.