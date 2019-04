Vivez la 23e édition de la Fête du Vélo métropolitaine à Bègles et Bordeaux

C'est l'un des grands rendez-vous du deux-roues en Gironde : la fête du vélo se déroule ce samedi 18 mai à Bègles, Bordeaux et dans la métropole.

Cet événement national prend une forme festive et conviviale dans la métropole Bordelaise grâce à l'association Vélo Cité.

Pour faire se rencontrer les usagers et les acteurs du vélo, la fête se déroule tout autour de la maison du vélo de Bègles, sur 3800m². Le Vélo-Village accueille associations, institutions, ateliers et initiations pour se retrouver autour du vélo et des nombreuses problématiques du déplacement doux.

Le vélo en ville est célébré à travers de nombreux temps forts :

10h30-12h > Départ(s) du défi-vélo métropolitain depuis les ateliers vélo de la métropole, à Bacalan, au Bouscat, à Cenon, Mérignac et Bordeaux Centre.

12h > Pique-nique au Parc bordelais

13h30 > Grande balade urbaine à vélo depuis le Parc bordelais (des centaines de vélos attendus)- Cortège accompagné en musique par les vélos solaires du Slowfest

14h-19h30 > Vélo-village à l’école Gambetta de Bègles avec tous nos partenaires (animations, démos, stands, initiations, théâtre, musique, essais de vélos en tous genres, parcours vélo, balades culturelles, sensibilisation, tourisme à vélo, live painting, buvette, foodtrucks, etc….)

16h30 > Spectacle – Bob Transports en tout genre – Compagnie l’arbre à vache

19h30 > Soirée concerts avec le groupe OPSA DEHËLI (pour la sortie de leur nouvel album)

La fête du Vélo à Bègles, Bordeaux et en Métropole, un événement France Bleu Gironde.