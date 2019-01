Vivez la 29ème édition du Festival Flamenco de Nîmes du 11 au 20 janvier 2019

Un partenariat avec France Bleu Gard Lozère !

C'est en plein hiver que la passion pour l'Andalousie et son art majeur, le Flamenco, s'exprime en plein cœur de la cité Nîmoise !

Au programme : spectacles, conférences, rencontres, expositions et toute une ville qui enfilera ses plus beaux habits pour célébrer comme il se doit, sa passion du Flamenco.

Pour cette vingt-neuvième édition, une programmation riche et représentative de l’extraordinaire diversité de ses paysages, dont voici un petit florilège pour vous mettre l'eau à la bouche.

Nino del Elche

Hier chanteur anonyme de La province d’Alicante, Niño del Elche est devenu un phénomène, un flamenco « sans dieu ni maître », un créateur hors norme, un dynamiteur !

Eva Yerbabuen

La grande danseuse catalane vient présenter sa nouvelle création chorégraphique, "Cuentos de Azùcar" invoquant la fraîcheur de l'enfance et l'Extrême-Orient.

Ana Morales

Ana morales a vite rejoint les plus grands (andrés marín, eva Yerbabuena) et s’est imposée comme soliste du célèbre ballet flamenco de andalucía avant de se lancer seule en 2010. Elle vient présenter "Sin Permiso", son oeuvre la plus intime.

Un aperçu plutôt court, on vous le concède, nous vous invitons à consulter et télécharger le programme du Festival pour accéder à toutes les informations pratiques et nécessaires.

Tous les jours, retrouvez le journal du festival à réécouter en ligne sur notre site !