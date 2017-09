Vivez la 44ème édition de la Coupe Icare avec France Bleu Isère !

France Bleu Isère, partenaire de la Coupe Icare, sera présente sur le site ce samedi et dimanche. Rejoignez nous !

Prêts pour vivre la 44 ème édition de la Coupe Icare ?

Rejoignez-les passionnés du Vol Libre sous toute ses formes, sur ce rendez-vous incontournable, qui aura lieu du 21 au 24 septembre 2017. Depuis 1974, la Coupe Icare n'a cessé d'évoluer et de s'agrandir jusqu'à devenir LA plus grande manifestation mondiale de Vol Libre ! Entre prouesses acrobatiques et innovations, toutes les disciplines aériennes légères répondent présentes pour animer le ciel de la Coupe Icare. Les meilleurs pilotes sont au rendez-vous !

Parapentes, ULM, Cerf-volants, Montgolfières, Wingsuites...toutes les disciplines du Vol Libre, soit 18 sports aériens qui vous en mettront plein la vue avec plus de 40 heures de show ! sans oublier le point d'orgue de la coupe : Le concours amical international de vols déguisés !

La coupe Icare, c'est aussi un festival de cinéma, un salon des sports et loisirs de plein-air, de l'aéromodélisme, des sports aériens ultra-légers.

affiche de la coupe Icare 2017 - Coupe Icare

France Bleu Isère, radio partenaire

Les équipes de France Bleu Isère se mobilisent pour délocaliser leurs émissions en direct depuis le site de la Coupe Icare ce week-end.

Retrouvez Jérôme Orcet pour animer "Isère en Fête", le samedi 23/09 de 9h à 12h et "Passion Montagne" de 11h à 12h, en compagnie de Jean-Michel Asselin !

Jérôme Orcet et Jean-Michel Asselin - abramowitz/éditions paulsen

Rejoignez-nous pour vivre en direct cette nouvelle édition de la Coupe Icare ! On est bien ensemble !

Le site officiel de la coupe Icare

la brochure avec toutes les infos pratiques à télécharger !